Детский сад в поселке Павлино капитально отремонтируют до конца года

Дошкольное отделение средней школы № 12 в поселке Павлино в Балашихе капитально отремонтируют до конца года. Строители уже начали демонтаж внутренних конструкций и кровли.

Подрядчиком выступает компания «РКС».

«В ходе капитального ремонта специалисты полностью обновят фасад и кровлю здания. Внутри предусмотрена замена всех инженерных сетей, сантехнического оборудования, оконных и дверных блоков», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В детском саду площадью свыше трех тысяч квадратных метров обновят пищеблок, установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Позже в здании появятся новые мебель и техника.

Федеральную программу капитального ремонта объектов образования в Подмосковье реализуют в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.