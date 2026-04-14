Детский сад в поселке Мечниково ждет открытие после ремонта

В детском саду №18 поселка Мечниково полным ходом идет масштабная реконструкция. Уже сейчас заметно, как преобразилось здание: старые стены демонтированы, установлены новые перегородки, пространство постепенно приобретает новый облик.

«Демонтаж практически завершили, сейчас уже на финише — порядка 95%. Перегородки выложены, идет шпаклевка, отделка», — сообщает начальник участка Александр Кнестяпин, перекрывая шум инструментов.

Параллельно с внутренней отделкой и монтажом инженерных систем ведется работа над фасадом здания. Кровельные работы почти завершены, окна заменены, в подвале подготавливают основу под тепловой узел и насосные станции. Накануне строители заливали перекрытия будущих спален — на площадке работали миксеры и кран.

На объекте ежедневно трудятся около 30 человек. В ближайшее время начнется укладка плитки, а затем — финальная отделка помещений. Сдать обновленный детский сад планируют к 1 сентября, чтобы уже осенью он вновь наполнился детскими голосами.