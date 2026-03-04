Детский сад в поселке Мечниково капитально отремонтируют в этом году

В поселке Мечниково в городском округе Красногорск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы. Здание 1965 года постройки площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров поэтапно обновляют, чтобы привести его в соответствие с современными требованиями.

На объекте работают 30 строителей и два инженера, задействованы три единицы техники. Общая готовность объекта достигла 28%.

Внутри помещений специалисты штукатурят стены и очищают потолки специальным аппаратом, что позволит добиться идеально ровной поверхности перед чистовой отделкой.

Параллельно они штробят стены, чтобы проложить новые коммуникации, и демонтируют старые оконные блоки, на место которых придут современные конструкции. На кровле строители уже уложили два слоя гидроизоляции.

Снаружи здания рабочие монтируют строительные леса для безопасного доступа к фасаду и устанавливают кронштейны — основу для будущего утепления и облицовки.

Капитальный ремонт позволит создать более комфортные и безопасные условия для детей, обновить инженерные сети, улучшить тепло- и гидроизоляцию, а также придать детскому саду современный облик.

Позже строители приступят к замене окон, финишной отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Завершить все работы планируют до конца года.