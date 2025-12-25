Детский сад в поселке Мечниково капитально отремонтируют в 2026 году

Продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы. Учреждение находится в поселке Мечниково в городском округе Красногорск.

Демонтажные работы в детском саду площадью 1,7 тысячи квадратных метров завершили на 50%.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что подрядчик обновит кровлю и фасад, заменит инженерные коммуникации, установит новые системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Пищеблок и групповые помещения получат новый облик.

Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».

Обновленный детский сад откроют в 2026 году.