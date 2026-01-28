Детский сад в поселке Мечниково капитально отремонтируют до конца года
Дошкольное отделение Петрово-Дальневской средней школы капитально отремонтируют в поселке Мечниково. Учреждение расположено в городском округе Красногорск.
Подрядчик заканчивает демонтаж конструкций, проводит общестроительные работы, отделку, а также ремонтирует кровлю.
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что в здании площадью 1,7 тысячи квадратных метров также обновят фасад и инженерные коммуникации, установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Позже специалисты благоустроят прилегающую территорию.
Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Семья».
Обновленный детский сад откроют до конца года.