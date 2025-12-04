Детский сад в поселке Колюбакино капитально отремонтировали

Детский сад при Колюбакинской школе в Рузе капитально отремонтировали. Уже на следующей неделе туда вернуться 100 воспитанников.

Как сообщили в областном Минстрое, работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

По словам руководителя учреждения Ольги Салимовой, педагоги будут проводить лечебную физкультуру, занимательную математику, а также планируют открыть изостудию.

В ходе ремонта в здании утеплили фасад, заменили кровлю, коммуникации, сантехнику. На территории провели благоустройство, установили скамейки и урны.