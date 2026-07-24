Детский сад в Подольске вошел в десятку лучших в Подмосковье

Дошкольное отделение лицея № 1 в микрорайоне Львовском стало лауреатом престижного конкурса «Лучший детский сад Подмосковья — 2026». В этом году за почетное звание соревновались 44 образовательных комплекса со всей области.

Оценка проходила в два этапа: сначала эксперты регионального министерства образования детально изучили документацию учреждений, а затем лично выезжали на места, чтобы проверить, насколько условия в детских садах соответствуют требованиям по комфорту и безопасности.

«Поздравляю коллектив „Улыбки“, родителей и воспитанников с заслуженной победой!» — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Конкурс, инициированный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, помогает тиражировать лучшие практики. Опыт педагогов из Подольска вошел в число сильнейших в регионе и получил широкое признание.