Детский сад в Одинцовском округе стал лучшим в Подмосковье

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

Дошкольное отделение Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа признано победителем Областного конкурса «Лучший детский сад». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Экспертная комиссия обратила внимание на множество аспектов работы дошкольного отделения. Среди них — информационная открытость, инфраструктура, кадровое и методическое обеспечение. Также были отмечены инновационные методики развития дошкольников и создание комфортной среды для детей.

В пресс-службе отметили, что в детском саду Гимназии создана современная образовательная среда. Там активно раскрываются таланты воспитанников и формируется интерес к знаниям. Важную роль играет индивидуальный подход к каждому ребенку.

Конкурс «Лучший детский сад» проводится Министерством образования Московской области ежегодно.