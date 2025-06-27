Детский сад в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе откроют к 1 сентября

Глава Балашихи Сергей Юров посетил дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 в микрорайоне Железнодорожный, чтобы оценить ход капитального ремонта. Вместе с ним объект осмотрели замначальника управления строительного комплекса Павел Вечтомов и депутат Ульяна Кондрякова.

В микрорайоне Железнодорожный на улице Советской полным ходом идет капитальный ремонт дошкольного отделения № 23 гимназии № 1. На объекте уже завершены ключевые этапы: проложены инженерные коммуникации, выполнена черновая отделка, начаты чистовые работы. Подрядчики также представили выкрасы, демонстрирующие будущий облик здания после завершения ремонта.

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров подчеркнул, что обновление образовательных учреждений — приоритет для администрации.

«Каждое лето мы проводим капитальный ремонт школ и детских садов. Сейчас в работе четыре объекта: два детсада и две школы. Мы строго контролируем ход работ, чтобы все было завершено в срок. Подрядчики уже выполнили демонтаж и основные строительные этапы, сейчас идет отделка. Впереди — закупка оборудования и благоустройство», — отметил Юров.

В рамках проекта запланировано обновление фасадов, полная внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории, замена малых архитектурных форм и части ограждения. По словам главы, детский сад должен открыть свои двери для воспитанников к началу учебного года — 1 сентября 2025 года.

Работы в дошкольном отделении № 23 — часть масштабной программы по модернизации образовательной инфраструктуры Балашихи. Администрация округа совместно с подрядчиками стремится создать комфортные и современные условия для детей, обеспечивая высокое качество ремонта и оснащения.