Сегодня 12:42 Детский сад в микрорайоне Центр-2 в Балашихе откроют к сентябрю Фото: Пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Детский сад построили в микрорайоне Центр-2 в Балашихе. Он рассчитан на 250 мест и откроется в сенятбре.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, детский сад построили с привлечением средств инфраструктурного кредита. В не будут заниматься 250 детей от 1,5 до семи лет.
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Площадь здания превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроили групповые со спальнями, буфетами и игровыми, а также физкультурный и музыкальный залы, кружковые, пищеблок и медицинский кабинет. На территории разместили спортивные и игровые площадки.
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 12:42 Детский сад в микрорайоне Центр-2 в Балашихе откроют к сентябрю
Сегодня 12:39 Алена Делона похоронят в поместье рядом с его собаками
Сегодня 12:36 «Они работали не на нашу страну». Генпрокурор — об отсутствии деприватизации в России
Сегодня 12:29 В Москве задержали преподавателя РУДН
Сегодня 12:28 Почти 150 медработников приняли участие в конкурсе «Подмосковный врач»
Сегодня 12:27 «Что ты будешь колоть?» Косметолога из Казани обвинили в смерти мужчины
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте