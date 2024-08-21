Детский сад в микрорайоне Центр-2 в Балашихе откроют к сентябрю

Детский сад построили в микрорайоне Центр-2 в Балашихе. Он рассчитан на 250 мест и откроется в сенятбре.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, детский сад построили с привлечением средств инфраструктурного кредита. В не будут заниматься 250 детей от 1,5 до семи лет.

Площадь здания превысила 3,5 тысячи квадратных метров. В нем обустроили групповые со спальнями, буфетами и игровыми, а также физкультурный и музыкальный залы, кружковые, пищеблок и медицинский кабинет. На территории разместили спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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