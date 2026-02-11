Детский сад в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в этом году

В микрорайоне Павлино в Балашихе продолжается капитальное обновление садика при школе № 12. Подрядная организация завершает этап демонтажа и уже приступила к отделочным работам.

Проект предусматривает комплексное обновление здания. Снаружи полностью отремонтируют фасад и заменят кровлю.

Внутри модернизируют инженерные коммуникации, установят новую сантехнику, заменят окна и двери. Также в детском саду появятся современные системы видеонаблюдения и противопожарной защиты.

Работы охватывают все помещения, в том числе пищеблок. После завершения ремонта учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием, чтобы создать комфортные условия для дошкольников.

Реконструкцию проводят в рамках региональной государственной программы модернизации социальных объектов по национальному проекту «Семья».

Ожидается, что обновленный садик распахнет двери для детей в 2026 году.