Детский сад в микрорайоне Нагорном в Мытищах достроят к августу

Строительство самого большого детского сада в Подмосковье вышло на финишную прямую. Он рассчитан на 510 мест и расположен в микрорайоне Нагорное в Мытищах. Все работы планируется завершить в августе.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, общая площадь трехэтажного здания составляет почти семь тысяч квадратных метров. В детском саду, рассчитанном на 510 мест, разместятся помимо игровых комнат и спален музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, большая столовая, а также кабинеты психолога и логопеда.

«На объекте работают 92 рабочих и шесть единиц техники. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, облицовка и утепление фасада, сборка и установка малых архитектурных форм на прилегающей территории», — уточняется в сообщении. Общая строительная готовность достигла почти 70%», — пояснили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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