Детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне построят к сентябрю

Ход возведения детского сада в микрорайоне Катюшки проверил первый замглавы Лобни Владимир Зиновьев. Срок завершения работ — сентябрь этого года.

Строительство детского сада на финальном этапе. Внутри разместятся спальни, столовые, игровые. Также в детском саду оборудуют музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Будут работать пищеблок и технические помещения. На улице обустроят 14 площадок с навесами для прогулок и игр.

«Заканчиваются работы по обустройству фасадов и внутренних инженерных систем, рабочие продолжают делать внутреннюю отделку помещений, установку дверей, а также обустройство территории», — прокомментировал первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.