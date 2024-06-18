Детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне построят к сентябрю

Фото: Администрация г.о. Лобня

Ход возведения детского сада в микрорайоне Катюшки проверил первый замглавы Лобни Владимир Зиновьев. Срок завершения работ — сентябрь этого года.

Строительство детского сада на финальном этапе. Внутри разместятся спальни, столовые, игровые. Также в детском саду оборудуют музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Будут работать пищеблок и технические помещения. На улице обустроят 14 площадок с навесами для прогулок и игр.

«Заканчиваются работы по обустройству фасадов и внутренних инженерных систем, рабочие продолжают делать внутреннюю отделку помещений, установку дверей, а также обустройство территории», — прокомментировал первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.

Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Всего в дошкольном образовательном учреждении будут заниматься 330 детей. Работы завершатся в сентябре 2024.

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