Детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют в августе

В городском округе Лобня продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне Катюшки. Первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев лично посетил объект, чтобы оценить ход и качество выполняемых работ.

На текущий момент готовность детского сада составляет более 97%. Рабочие завершают внутреннюю отделку помещений и в ближайшее время начнут процесс отмывки и установки необходимого оборудования. Территория вокруг здания уже облагорожена: выложена тротуарная плитка, установлены игровые элементы для детей, а также засеян газон.

На строительстве задействованы более 70 рабочих и 5 машин техники, что позволяет соблюдать запланированные сроки. Ожидается, что все работы полностью завершат уже в августе. Новый детский сад рассчитан на 330 воспитанников и станет значимым вкладом в развитие образовательной инфраструктуры микрорайона.

Владимир Зиновьев подчеркнул, что строительство детского сада является частью широкой программы по улучшению условий образования в Лобне.

Напомним, что рядом с детским садом также ведется строительство одной из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест, которая станет инженерно-техническим лицеем. Это позволит предоставить качественное профильное образование большему числу учащихся города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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