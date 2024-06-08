Детский сад в микрорайоне Юбилейный в Талдомском округе откроют в сентябре

Пресс-служба администрации Талдомского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Талдомского городского округа

Продолжается реконструкция здания дошкольных групп Талдомской школы № 3. Депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутаты фракции «Единая Россия» Талдомского округа посетили строительный объект.

На данный момент на стройплощадке трудятся 38 человек, два инженера-техника и три машины специализированной техники. Ведется выполнение общестроительных и фасадных работ, установка кровли, завершение отделочных работ на втором этаже и улучшение инженерных систем. Общая готовность составляет 43%.

Цель проведения всестороннего капитального ремонта в дошкольном учреждении заключается в обеспечении комфортных и безопасных условий для пребывания детей. Завершат все работы к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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