Детский сад в микрорайоне Юбилейный в Талдомском округе откроют в сентябре

На данный момент на стройплощадке трудятся 38 человек, два инженера-техника и три машины специализированной техники. Ведется выполнение общестроительных и фасадных работ, установка кровли, завершение отделочных работ на втором этаже и улучшение инженерных систем. Общая готовность составляет 43%.

Цель проведения всестороннего капитального ремонта в дошкольном учреждении заключается в обеспечении комфортных и безопасных условий для пребывания детей. Завершат все работы к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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