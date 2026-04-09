Детский сад в микрорайоне Алексеевская Роща откроют в Балашихе в июне

Трехэтажное здание детского сада общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров было построено по Народной программе «Единой России». Глава Балашихи Сергей Юров ознакомился с результатом работ.

В дошкольном учреждении десять групп. В каждой есть спальная зона и кухня. Также в детском саду разместились пищеблок, кабинеты для работы психолога и логопеда, помещения для кружковых занятий, прачечная. Для всестороннего развития воспитанников оборудованы музыкальный зал и физкультурный зал.

«Это очень долгожданный важный объект, он уже полностью готов, фактически осталось оформить документы и закрепить его за учреждением. Уже подобран кадровый состав», — сказал Сергей Юров.

Территория детского сада благоустроена с учетом требований безопасности и комфорта воспитанников. На ней оборудованы специализированные спортивные площадки для активных игр и физических упражнений, а также детские игровые зоны с современными игровыми элементами.