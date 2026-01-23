Детский сад в Комсомольском переулке в Бронницах отремонтируют до конца года

В Бронницах начался масштабный капитальный ремонт в детском саду, который является отделением средней школы № 2. Работы проходят в здании в Комсомольском переулке.

Строители уже начали демонтаж конструкций.

«В ходе работ специалисты обновят фасад, кровлю здания, внутри заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая пищеблок», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Позже в школе появятся новые мебель и техника.

Ремонт проходит в рамках государственной программы Московской области по обновлению социальных объектов и национального проекта «Семья».

Завершить все работы планируют до конца этого года.