Детский сад в Коломне признали одним из лучших в Подмосковье

Дошкольное отделение средней школы № 2 в Озерах стало лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад — 2026». По итогам отбора учреждение вошло в десятку сильнейших в Московской области.

За победу в региональном конкурсе боролись 44 дошкольных учреждения из 43 муниципалитетов Подмосковья. Эксперты оценивали качество образовательной среды, применяемые педагогические практики и эффективность работы с детьми.

«Наш детский сад — это не просто место, где дети проводят время, это огромная страна возможностей, где закладывается фундамент будущих побед. В основе нашей образовательной системы лежат принципы, выстраивающиеся в непрерывную траекторию развития каждого ребенка», — рассказала директор озерской школы № 2 Светлана Гускина.

Председатель коломенского отделения Союза женщин России Ася Исаева отметила, что высокая оценка стала результатом работы всего педагогического коллектива, которому удалось создать современную развивающую среду и условия для всестороннего развития воспитанников.

Областной конкурс «Лучший детский сад» проводится с 2015 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его главная задача — выявление и распространение лучших практик дошкольного образования, а также повышение качества работы образовательных организаций региона.