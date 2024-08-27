Детский сад в Коломне признали лучшим в Подмосковье

Дошкольное отделение «Солнышко» школы № 16 в Коломне победило в номинации «Лучший детский сад» проекта «Предшкола: стандарт детского сада». В пресс-службе Министерства образования Московской области уточнили, что награждение прошло на съезде учителей в гимназии имени Примакова.

Форум «Предшкола: стандарт детского сада» собрал более 130 участников в очном формате и более 700 — в онлайн. Начальник управления общего образования Елена Жданкина и руководитель Центра «Предшкола» Дарья Фадеева выделили ключевые задачи для дошкольных учреждений на новый учебный год, включая укрепление взаимодействия между школами и детскими садами.

Помимо этого, на встрече обсудили планы по внедрению стандарта выпускника детского сада с регулярной диагностикой воспитанников и первоклассников. Особое внимание уделили повышению квалификации воспитателей и обмену опытом на региональном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».