Детский сад в Химках стал победителем областного конкурса

Цель конкурса — обмен педагогического опыта между специалистами из разных образовательных организаций региона. Участники рассказали о методиках, которые используют в своей работе, а эксперты оценили проекты в соответствии с критериями. Таким образом, сформировался рейтинг 10 лучших организаций.

«Коллектив учреждения во главе с директором Ольгой Марасановой проделал огромную работу. От всего сердца поздравляю воспитанников, родителей, сотрудников и руководство дошкольного учреждения! Гордимся!» — отметила глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Среди сотрудников детского сада «Котенок» лауреаты и победители престижных состязаний. Например, Ксения Долженко и Елена Ищук — призеры конкурса «Воспитатель года Подмосковья» 2021 и 2024 годов. Они вошли в топ пять лучших педагогов области. Помимо этого, в 2018 году Анастасия Шлемко победила на всероссийском конкурсе «Воспитатель года».