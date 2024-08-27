Детский сад в форме цилиндра открыли в Подольске

Трехэтажное здание включает девять групп для детей раннего и среднего возраста, каждая из которых рассчитана на 20 воспитанников. Две группы уже начали работу, а еще две планируют открыться к 1 сентября.

Внутри детского сада предусмотрены учебные и игровые классы, спальни, столовая с кухней, прачечная и медицинские кабинеты. Для комфортного пребывания воспитанников круглый год на первом этаже установлена система теплых полов.

При строительстве детского сада использовали новейшие технологии. Высококачественные материалы и оборудование, а также современные системы безопасности обеспечивают безопасность и комфорт. Уникальная форма здания создает в помещениях обилие света и воздуха.

Новое дошкольное учреждение станет частью Быковской школы. Ожидается, что сюда будут приводить детей не только жители ЖК «Новая Щербинка», но и жители соседних населенных пунктов.

Жилой комплекс «Новая Щербинка» возводится на юге Подмосковья и включает 20 монолитных жилых домов. Полную реализацию проекта запланировали к 2028 году.

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