Детский сад в Дзержинском откроется после ремонта в 2026 году

В дошкольном отделении лицея №3 в городе Дзержинском ведутся активные ремонтные работы. Строители завершают черновую отделку, меняют трубы и готовятся к следующему этапу.

На объекте трудятся 29 человек, но вскоре их количество увеличится до 45. Рабочие штукатурят стены, прокладывают новые трубы для воды и канализации, занимаются электрикой и слаботочными системами.

На первом этаже уже установлены новые окна, скоро приступят ко второму этажу. Снаружи начали утеплять фасад и крепить кронштейны. Крыша готова к укладке новых слоев, которую начнут на этой неделе.

К концу мая планируют закончить работы по крыше и заменить все окна. Также будут завершены водопровод и канализация. Затем приступят к системе отопления и заливке стяжки.

После ремонта в детском саду появятся музыкальный и спортивный залы, современная кухня-пищеблок, новые навесы для прогулок. В июне начнут благоустраивать территорию и делать удобный пожарный проезд.

Открытие детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.