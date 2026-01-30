Детский сад в Долгопрудном преобразится после капитального ремонта в этом году

В подмосковном Долгопрудном на улице Пацаева, дом 3а, продолжается капитальный ремонт детского сада № 6 «Звездочка». Специалисты завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным.

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Двухэтажное здание 1980 года постройки кардинально изменится к началу учебного года — будет проведен ремонт от фундамента до благоустройства территории. Сейчас на объекте работает 25 человек. Общая площадь здания составляет 2400 квадратных метров.

На данный момент строители занимаются устройством фундамента новой входной группы и внутренних перегородок. Со следующей недели они приступят к монтажу инженерных сетей. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Помимо капитального ремонта здания, планируется обновление прилегающей территории. В следующем году будут благоустроены дорожки, освещение, газоны и детские игровые площадки.

Открыть обновленное здание детского сада планируют в 2026 году.