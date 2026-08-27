Детский сад в деревне Зубачево откроют осенью

Садик примет детей в возрасте от полутора до семи лет. Пространство рассчитано на 12 групп, каждая будет иметь автономный блок с собственной игровой, обеденной зоной, спальней, раздевалкой и санузлами. Это позволяет детям комфортно проводить в учреждении полный день: от развивающих занятий до дневного сна.

Внутренняя инфраструктура включает специализированные помещения для всестороннего развития и обслуживания здания: музыкальный и физкультурный залы, современный пищеблок, постирочную с гладильным цехом, а также столярную мастерскую для оперативного устранения бытовых неисправностей.

Появление нового социального объекта стало возможным благодаря реализации региональной государственной программы по возведению и капитальному ремонту инфраструктуры Московской области.

Детский сад откроют осенью.