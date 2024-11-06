Детский сад в деревне Васильевское отремонтируют в 2025 году

Детский сад в деревне Васильевское включили в президентскую программу капитального ремонта. Объект планируют открыть в 2025 году, когда учреждению исполнится 55 лет.

Детский сад построили в 1970 году. На данный момент идет конкурс, по итогам которого определится подрядчик.

В перечне работ — ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций и окон, внутренняя отделка помещений, новая мебель и оборудование.

Сейчас детский сад посещают 89 воспитанников из Васильевского и близлежащих населенных пунктов.

«В настоящее время тщательно прорабатываем варианты распределения ребят в другие учреждения. Планируемый срок завершения работ — четвертый квартал следующего года», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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