Детский сад в деревне Васильевское открыли после капремонта

Детский сад «Василек» при Пролетарской школе в деревне Васильевское открыли после капитального ремонта. Он принял 65 воспитанников от полутора до семи лет.

Как рассказали в областном Минстрое, здание было построено 55 лет назад. Ремонт там начался в январе. В здании обновили все коммуникации, в том числе сети отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, в детском саду улучшили системы видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации.

Специалисты заменили фасад, кровлю, входные двери и окна. Территорию озеленили.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».