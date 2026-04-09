Детский сад в деревне Глухово построят к 2027 году

Детский сад начали строить в деревне Глухово в Красногорске. Учреждение будет рапссчитано на 350 воспитанников. Его планируют открыть в 2027 году.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, детский сад возводят на территории жилого комплекса «Ильинские луга». В нем будут заниматься ребята от 1,5 года до семи лет.

В трехэтажном здании площадью 1,7 тысячи квадратных метров обустроят 14 групповых ячеек. Для воспиттаников таже будут работать музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и психолога, пищевой и медицинский блоки.

Полностью завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.