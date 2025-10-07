Детский сад в Бородинском проезде в Клину откроют после капремонта в 2026 году

В Бородинском проезде в Клину идет капремонт дошкольного отделения гимназии имени Константина Ушинского. Сейчас подрядчик осуществляет демонтажные работы. Открыть учреждение после модернизации планируют в 2026 году, сообщили в подмосковном Минстрое.

У детского сада обновят фасад, кровлю, водостоки, инженерные сети, а также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Во внутренних групповых помещениях и пищеблоке пройдет отделка. Также рабочие проведут благоустройство прилегающей территории.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».