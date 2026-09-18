Детский сад в Белоозерском открыли после капремонта в Воскресенске

Обновленный детский сад «Незабудка» в городе Белоозерский торжественно открыли после ремонта. В церемонии приняли участие глава Воскресенска Алексей Малкин и представитель общественной организации «Союз женщин России» Ася Исаева.

Капитальный ремонт дошкольных групп «Незабудка» лицея № 23 выполнили благодаря национальному проекту «Семья». В задании полностью обновили системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, заменили окна и двери, отремонтировали стены, фундамент, цоколь, перекрытия и кровлю, выполнили внутреннюю отделку помещений.

Для детского сада приобрели новую мебель и современное оборудование для пищеблока. Обновленные помещения стали еще более функциональными, удобными и соответствующими современным требованиям. Территорию также благоустроили: отремонтировали отмостки и тротуары, обновили покрытие детских площадок, установили новое игровое оборудование.

«Уверен, что здесь воспитанникам будет интересно и радостно каждый день», — отметил глава городского округа Алексей Малкин.