Детский сад в Балашихе признали одним из лучших в Подмосковье

В Московской области с 2 по 30 июня 2025 года проходит ежегодный региональный конкурс «Лучший детский сад», инициированный Министерством образования региона. Организацией мероприятия занимается Государственный гуманитарно-технологический университет.

Конкурс призван выявить лучшие дошкольные учреждения, внедряющие инновационные подходы к обучению и развитию детей. Одним из ярких участников стало дошкольное отделение № 3 школы № 2 городского округа Балашиха. По предварительным итогам учреждение вошло в число десяти лучших детских садов Подмосковья, заслужив звание лауреата конкурса. Этот успех подчеркивает высокий уровень работы коллектива и их вклад в развитие дошкольного образования.

Впереди у участников очный этап, где балашихинскому детскому саду предстоит продемонстрировать свои сильные стороны. Итоги соревнования определят победителя, который станет образцом качества и инноваций в регионе.

Конкурс «Лучший детский сад» направлен на поддержку и популяризацию передовых образовательных практик. Его цели включают стимулирование внедрения современных методик, развитие сотрудничества между дошкольными учреждениями, повышение их прозрачности и общественную оценку качества работы. Мероприятие способствует обмену опытом и укреплению стандартов дошкольного образования в Московской области.