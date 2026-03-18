Детский сад в Апрелевке сдадут раньше срока

В Апрелевке капитальный ремонт детского сада, расположенного по адресу: улица Пойденко, дом 8, вышел на финишную прямую. Благодаря работе строительных бригад и грамотной логистике, объект планируется сдать в эксплуатацию уже в июле — это на месяц раньше изначально утвержденного календарного графика.

Внутренние помещения здания претерпели масштабную трансформацию. Строители уже полностью заменили старые оконные блоки на современные энергосберегающие стеклопакеты. На данный момент завершен демонтаж изношенных радиаторов, и специалисты приступили к монтажу новой системы отопления. Поставка самих приборов отопления ожидается в ближайшие дни, после чего тепловой контур будет полностью готов. Параллельно кипит работа по чистовой отделке. Стены в группах и кабинетах уже шпаклюют под покраску.

«Через две недели стартует этап поклейки обоев и окрашивания стен. Следующий шаг — укладка напольной и настенной плитки в санузлах и пищеблоке. Проектом предусмотрено полное обновление лестничных маршей — на прежние бетонные основания уложат износостойкую плитку и установят новые безопасные ограждения. Снаружи здание также меняется до неузнаваемости. На фасаде идет монтаж подсистемы, за которым последует укладка мощного слоя утеплителя. Финальный облик детскому саду придаст отделка крупноформатным керамогранитом», — отметили специалисты.