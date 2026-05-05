Детский сад в Апрелевке готовится к открытию

В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа на улице Пойденко, дом 8, капитальный ремонт детского сада близится к завершению.

Внутри здания активно ведутся отделочные работы. В групповых помещениях стены подготовлены для поклейки обоев и последующей покраски. В санузлах укладывается плитка, а на лестничных клетках ведется выравнивание поверхностей под ее монтаж. Установлены новые окна по всему зданию. Стяжка полов завершена, на потолке проложены инженерные коммуникации, собран каркас для подвесной системы. Канализация и водопровод уже смонтированы, отопление разведено по зданию.

Кровля детского сада полностью отремонтирована.

Снаружи строители монтируют входные группы, заливают ступени и устанавливают козырьки. В процессе работы находится и пожарный вход.

Производитель работ Александр Кряквин сообщил, что график ремонта соблюдается, а по ряду позиций объект сдается с опережением. Это гарантирует, что детский сад откроет свои двери для детей точно в срок — к 1 сентября 2026 года.