Детский сад «Улыбка» в Балашихе откроют в августе после ремонта

Детский сад «Улыбка» откроет свои двери после ремонта первого сентября в этом году. Все работы идут согласно графику и по президентской программе капремонтов образовательных учреждений за счет регионального и местного бюджетов.

К ремонту детского сада приступили еще в январе этого года. Здание обещают полностью обновить. Уже заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и отремонтировали кровлю. После преображения дошкольное учреждение примет 220 детей от трех до семи лет.

«Главная задача подрядчика — закончить капитальный ремонт садика в августе, чтобы в сентябре дети пошли в отремонтированный детский сад», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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