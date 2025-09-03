Детский сад «Улыбка» открыли после капремонта в Серпухове

Детский сад при школе №3 в Серпухове открыли после капитального ремонта 1 сентября. там обновили фасад, кровлю, установили новые окна и двери.

Детский сад «Улыбка» находится в поселке Пограничном. Ремонт там начался в январе этого года. За это время в здании обновили электро- и водоснабжение, сети отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, там модернизировали видеонаблюдение, оповещение о пожаре и охранную сигнализацию.

В саду полностью заменили фасад и кровлю, а также окна и входные двери. На территории провели озеленение и благоустройство.

Всего в учреждении 104 воспитанника от трех до семи лет.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья».