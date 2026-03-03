Детский сад Центра образования № 25 в Старой Купавне отремонтируют в этом году

Детский сад Центра образования № 25 в Старой Купавне капитально отремонтируют в этом году. Там обновят окна, двери, мебель, оборудование и коммуникации.

Работы в здании на улице Чапаева уже начались. Готовность объекта оценили в 25%, сообщили в региональном Минстрое.

«В настоящее время на объекте работают 25 человек. Ведутся демонтажные, общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Там заменят окна, коммуникации, мебель и оборудование, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, покрасят стены, обновят полы, двери и светильники, пищеблок модернизируют.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».