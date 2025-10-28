Детский сад Центра образования № 25 в Старой Купавне отремонтируют в 2026 году

В Старой Купавне продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования № 25. Подрядчик завершил демонтажные работы на 50% и приступил к обновлению кровли, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Площадь дошкольного отделения составляет почти две тысячи квадратных метров. В ходе работ подрядчики заменят окна и двери, возведут внутренние перегородки, обновят вентиляцию и освещение, покрасят стены и уложат новый пол. Особое внимание уделят модернизации пищеблока. Также для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Семья». Образовательный центр планирует открыть обновленный детский сад в 2026 году.