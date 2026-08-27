Детский сад «Светлячок» в Домодедове откроют после ремонта 1 сентября
На улице Чкалова в микрорайоне Авиационном в Домодедове обновили здание детского сада «Светлячок» при «Востряковском лицее № 1». Обновление прошло в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы развития социальной инфраструктуры.
В детском саду 1972 года постройки площадью более тысячи квадратных метров выполнили полный комплекс работ: заменили все инженерные сети и сантехнику, модернизировали пищеблок, отремонтировали кровлю и фасад, благоустроили прилегающую территорию.
В здании появились новые входные группы, современные отделочные материалы, мебель и оборудование.
Обновленный детский сад примет дошкольников 1 сентября.