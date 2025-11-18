Детский сад «Светлячок» капитально отремонтируют в Домодедове в 2026 году

Детский сад «Светлячок» при Востряковском лицее капитально отремонтируют в Авиационном микрорайоне Домодедова. Обновленное здание откроют в 2026 году.

Подрядчик уже приступил к работам на объекте, рассказали в региональном Минстрое.

Здание построили в 1972 году, его площадь — чуть более тысячи квадратных метров. Там проведут отделочные работы, обустроят входные группы, заменят коммуникации и сантехнику.

«Детский сад „Светлячок“ в Домодедове ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. В настоящее время ведется демонтаж внутренних конструкций — перегородок, напольного покрытия, штукатурки стен, инженерных систем и кровли», — уточнили в ведомстве.

В учреждении обновят пищеблок, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а на территории проведут благоустройство. В помещениях появится современное оборудование.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».