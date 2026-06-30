Детский сад «Солнышко» закроют в Красноармейске в сентябре 2026 года

В последнее время поступают обращения от родителей детей, посещающих детский сад «Солнышко» в Красноармейске в округе Пушкинский. Учитывая возраст здания и его текущее состояние, а также состояние прилегающей территории, принято решение о приостановке работы дошкольного отделения с сентября 2026 года.

В настоящее время в «Солнышке» нет очередей и имеются свободные места, что говорит о неполной загруженности учреждения. Всех воспитанников планируют перевести в другие дошкольные отделения — «Малыш» на улице Дачной, дом 7а, и «Пчелка» на улице Дачной, дом 7а, корпус 1.

В зданиях дошкольных отделений провели капитальный ремонт. В «Малыше» все помещения уже готовы к приему дополнительных групп. В «Пчелке» в летний период 2026 года завершат необходимые работы: обновят линолеум в раздевалках, проведут косметический ремонт стен в группах и частичную покраску фасада.

Перевод детей будут осуществлять сформированными группами вместе со своими воспитателями в свободные помещения. Обращения родителей по вопросам перевода будут рассматривать в индивидуальном порядке. По вопросам работы учреждения можно обращаться к заместителю председателя Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью администрации округа Пушкинский Елене Прониной по телефону 8-495-543-76-94.