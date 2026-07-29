Детский сад с условиями для инклюзивного воспитания построят в поселке Боброво

В микрорайоне Восточное Бутово рабочего поселка Боброво Ленинского округа построят детский сад на 225 мест, где дети с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата смогут заниматься вместе с обычными сверстниками. Готовность объекта в настоящий момент составляет 29%, а ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2028 года.

Как сообщили в региональном стройнадзоре, сад примет ребят от двух до семи лет. Здесь откроют девять групп полного дня с режимом работы 7:00 до 19:00 и пятиразовым питанием.

Здание и прилегающая территория будут полностью адаптированы для маломобильных посетителей, а образовательная программа позволит заниматься детям с разными возможностями здоровья. На участке появятся игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная зона и хозяйственные блоки, разделенные по возрастным группам.

Общая площадь трехэтажного здания превышает 5,4 тысячи квадратных метров. Сейчас строители возводят монолитные конструкции надземной части и прокладывают наружные инженерные сети. Строительство контролирует Главгосстройнадзор Московской области.