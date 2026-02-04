Детский сад с площадкой для изучения ПДД построят в деревне Шолохово в этом году

Детский сад построят вблизи деревни Шолохово под Мытищами в третьем квартале этого года. Там создадут спортивные и музыкальные зоны, а также площадку для изучения ПДД.

Готовность проекта уже достигла 67%, рассказали в региональном стройнадзоре. Работы на территории жилого комплекса «Шолохово» стартовали в 2023 году. Там параллельно возводят четыре многоквартирных дома, еще 13 корпусов уже сдали.

Площадь детского сада превысит две тысячи квадратных метров. В нем создадут шесть групповых ячеек для детей от двух до семи лет, а также музыкально-физкультурный зал, кабинет психолога, пищеблок и другие помещения.

На территории разместят шесть площадок для прогулок, каждую из которых адаптируют для ребят разного возраста. Там также будет работать спортивная зона и место для изучения правил дорожного движения.