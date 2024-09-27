Детский сад с кинозалом построят в Мытищах к концу 2025 года

Общая площадь детского сада составит почти четыре тысячи квадратных метров. Трехэтажный корпус вместит 255 воспитанников в возрасте от 1,5 до семи лет. В детсаду будут групповые ячейки со спальнями, физкультурный зал, кабинет логопеда. В музыкальном зале воспитатели смогут не только проводить занятия музыкой и пением, но также праздничные и кукольные представления и показ детских фильмов.

Завершат строительство детского сада в конце 2025 года.

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