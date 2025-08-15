Детский сад с футбольным полем построили в селе Лайково в Подмосковье

В селе Лайково Одинцовского округа построили детский сад с футбольным полем и современными игровыми площадками, рассчитанный на 380 человек. Объект уже получил заключение о соответствии от Главгосстройнадзора.

В пресс-службе ведомства рассказали, что работы проходили по нацпроекту «Демография» и финансировались из федерального и регионального бюджетов.

Строительство стартовало в 2022 году. Обязательства взял на себя Фонд развития территорий. Он возвел трехэтажных корпус площадью более пяти тысяч квадратных метров для пребывания 16 групп детей.

Для ребят предусмотрели помещения для занятий физкультурой и музыкой, места для проведения кружков, медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда. На улице оборудовали игровые площадки, спортивное поле для футбола и баскетбола, а также полосу препятствий.