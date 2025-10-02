Детский сад «Ручеек» в Пушкино отремонтируют в 2026 году
Капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5 проведут в Пушкино. Подрядчиком стала компания «Земстрой».
Здание детского сада площадью более тысячи квадратных метров было построено в 1962 году. Специалисты обновят кровлю, фасад, водосточную систему, инженерные системы, а также установят системы пожарной безопасности и камеры видеонаблюдения.
Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.
Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».
Обновленный детский сад откроют в следующем году.