Детский сад «Ручеек» в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек», входящего в состав образовательного комплекса № 5 в Пушкино, вышел на завершающий этап. Готовность объекта в 3-м Акуловском проезде превысила 95%.

Специалисты завершают отделку внутренних помещений и фасада, а также устанавливают современные игровые комплексы.

«Сейчас рабочие ведут пусконаладку инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории», — подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Модернизацию детского сада проводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках реализации национального проекта «Семья».

В здании, построенном в 1962 году, полностью обновили кровлю и водосточную систему, заменили инженерные коммуникации, смонтировали современные системы видеонаблюдения и противопожарной защиты.

Ремонт затронул все групповые помещения, а также пищеблок. Кроме того, здание получило обновленный фасад, а на прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству. Общая площадь объекта составляет более тысячи квадратных метров.

Обновленный детский сад планируют открыть для воспитанников в сентябре.