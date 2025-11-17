Детский сад «Ручеек» в Пушкино капитально отремонтируют к 2026 году

На 3-ем Акуловском проезде в Пушкино стартовал капремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5. Сейчас на объекте ведется демонтаж внутренних конструкций и кровли. Открыть обновленное здание планируют к 2026 году.

В работах задействованы 18 строителей и три единицы техники. На крыше снимают старое покрытие, стены чистят от штукатурки, а старые инженерные коммуникации разбирают.

По проекту в здании площадью в 1051 квадратный метр обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети. Кроме того, в детском саду установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также преобразят фасад, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».