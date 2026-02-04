Детский сад «Ручеек» в Пушкино капитально отремонтируют до конца года

Детский сад «Ручеек» образовательного комплекса № 5 в Пушкино капитально отремонтируют в этом году. Там обновят коммуникации, кровлю, а также системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Работы планируют завершить до конца года.

Как рассказали в региональном Минстрое, в детском саду уже начались внутренние отделочные работы и устройство коммуникаций. На площадке трудятся 18 специалистов. Общая готовность работ достигла 30%.

В здании 1962 года постройки обновят кровлю, водосточную систему, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все помещения, в том числе групповые и пищеблок.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».