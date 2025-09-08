Детский сад «Родничок» в Долгопрудном капитально отремонтируют к концу сентября

Детский сад № 22 «Родничок» в Долгопрудном капитально отремонтируют до 30 сентября. Там обновят помещения, коммуникации, благоустроят территорию и установят новую мебель.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас рабочие укладывают асфальт на территории детского сада, а также устанавливают игровые комплексы и занимаются пусконаладкой сетей. В помещениях собирают и устанавливают мебель.

Площадь учреждения составила 910 квадратных метров. Общая готовность объекта превысила 95%. В работах задействовали 45 специалистов.

Ремонт проводят в рамках госпрограммы по обновлению образовательных учреждений.