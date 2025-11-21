Детский сад «Родничок» капитально отремонтировали в Долгопрудном

В Долгопрудном завершили капитальный ремонт детского сада № 22 школы № 1 «Родничок». Образовательное учреждение построили в 1964 году, поэтому здесь давно требовалась реконструкция.

«Событие долгожданное: теперь дети и педагогический коллектив будут находиться в современных, теплых, красивых и уютных помещениях. Прогулочная территория оснащена навесами, спортивным оборудованием. Здесь красиво и уютно. Предусмотрены все необходимые меры безопасности», — отметил глава Долгопрудного Олег Сотник.

Работы провели в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Здание построили в 1964 году. Оно давно нуждалось в реконструкции. Помимо ремонта, подрядчик облагородил прилегающую территорию.

В детском саду будут работать девять групп, в которых воспитывают 140 детей.

«Благодарен всем, кто проводил работы по капитальному ремонту и обеспечил возможность открыть современное дошкольное учреждение», — сказал Олег Сотник.