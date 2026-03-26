Детский сад рядом с деревней Челобитьево построят к 2027 году

Детский сад рядом с деревней Челобитьево построят к третьему кварталу 2027 года. Он будет рассчитан на 350 мест.

Детский сад рассчитан на семьи из жилого комплекса «Белый Град», где сейчас возводят шесть домов. В учреждении откроют 14 групп.

Площадь здания составит около 4,3 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят групповые помещения, музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки. Там будет работать лифт, которым смогут пользоваться как посетители, так и сотрудники.

Строительство будут вести под контролем специалистов технадзора. Готовность объекта сейчас составляет 18%. Завершить работы планируют в 2027 году.